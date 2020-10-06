Royal Hastanesi Bandırmaspor’da hedef 3 maçta 7 puan

Bandırmaspor’da kulüp başkanı Onur Göçmez, hedeflerinin lige tutunmaktan ziyade Süper Lig’e çıkmak olduğunu vurguladı.

Oynadıkları 4 müsabakada eksikleri gördüklerini anlatan Göçmez, "Pozisyon yaratamıyoruz, 60. dakikadan sonra da doğal olarak defansa dönüyoruz. Mevcudu korumaya çalışıyoruz ve bu sırada hata yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transferi değerlendiren Onur Göçmez, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok üst düzeyde bir 10 numarayı (Ruben Rayos Serna) aldık. İlerleyen zamanda göreceksiniz. Bu 10 numara gol problemimizi çözecek. Bununla beraber Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’dan aldığımız Mahamadou Ba, müthiş yetenek. İleriye dönük 8 numara ve o da katkı sağlayacak. Çaykur Rizespor’dan Orhan Ovacıklı geldi. Birlik anlamında, kültür anlamında şehre bir enerji katacaktır. Şu anda Türkiye’nin en iyi kalecilerinden 3’ü bizde. Benim görüşüm, milli aradan sonra 3 maçta en az 7 puan alacağız. Ondan sonra da yükselerek ilerleyeceğiz."