Rosier: Kupaya bir adım daha yaklaştık

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçti. Siyah beyazlılarda geçtiğimiz hafta Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Valentin Rosier, bu maçta başarılı bir performans sergileyerek takımın galibiyet almasında önemli role sahip oldu.

Fransız futbolcu, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son maçta oynayamadığım için üzgündüm ama fiziksel olarak dinlenme şansı buldum. Bu da bana yaradı. Dinç bir şekilde maça çıktı. Bu akşam iyi bir iş çıkardık. Herkes elinden geleni yaptı ve kupaya bir adım daha yaklaştık.

Takıma bu sezon katıldım. Çok iyi bir arkadaşlık grubu oluşturduk. Kevin'le çoğu zaman birlikteyiz. Aboubakar buranın babası. Buranın deneyimlisi. Sürekli bize tavsiyelerde bulunuyor ama sadece bu iki kişi değil arkadaş grubu. Tüm takım olarak iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturduk. Bu da takımın sonucuna yansıyor.

Tabii ki Rachid, N'Koudou, Adem çok güzel performans gösterdi. Ama Larin ayrı bir performans gösterdi. Bir maçta bir takımın golcüsü 4 gol atıyorsa onu farklı bir yere koymak lazım.