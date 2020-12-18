Ligde pazar günü oynanacak Erzurum maçında takımdaki yerini alamayacak olan Fransız yıldızı teknik direktör Sergen Yalçın dün akşam 2. Lig ekibi Tarsus karşısında 11'de görevlendirdi. Savunma oyuncusu Rosier de oyunu kendi sahasında kabul eden rakip karşısında bindirmeleriyle hücuma katkıda bulundu. Dakikalar 30'u gösterirken savunmanın hatalı pasında araya giren 24 yaşındaki oyuncu ceza sahasının dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderip Beşiktaş'ı öne geçirdi. Sağ bekte oynamasına karşın sol ayağıyla fileleri bulan Rosier kariyerindeki 125. maçında ilk golünü attı, yedek kulübesine gelip arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.