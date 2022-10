Sir Alex Ferguson'un 2003 yazında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer ettirdiği Cristiano Ronaldo, bir efsane haline geldiği kulüpte hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Ronaldo şimdi ise tarihi bir cezayla karşı karşıya. Bu arada United menajeri Erik ten Hag, Ronaldo ile ilgili tüm gerçekleri açıkladı.

TEN HAG İLE YILDIZLARI BARIŞMADI

Sezon başında Erik Ten Hag'ı menajerlik görevine getiren United yönetimi Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesiyle sarsılmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğini United yönetimine bildiren Ronaldo sezon öncesi antrenmanlara katılmadı ve Hollandalı teknik direktörün kara listesine eklendi.









Cristiano Ronaldo'nun transferi gerçekleşmedi ve Portekizli dünya starı takımda kaldı. Antrenman eksiği bulunan ve kadroda kendine yer bulamayan Cristiano Ronaldo'nun Erik Ten Hag ile yıldızı bir türlü barışmadı.

İngiltere Premier Lig'de sadece Brentford ve Newcastle United maçlarında ilk 11'de şans bulan Cristiano Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tüm maçlara ilk 11'de başladı. Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 691 dakika sahada kalabildi.





TOTTENHAM MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Erik Ten Hag ile sezon içerisinde anlaşamayan ve tavırlarıyla da bunu belirten Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'de oynadığı son karşılaşmada taraftarlarını ve hayranlarını şoka uğrattı. Portekizli süperstar, Tottenham maçının bitmesine 5 dakika kala sahayı terk etti. Ronaldo'nun bu hareketi bardağı taşıran son damla oldu.

Manchester United Menajeri Erik Ten Hag, Tottenham maçının ardından yaptığı açıklamada Ronaldo'nun sahayı terk etmesi konusuyla kısa süre içinde ilgileneceğini belirtti.

MANCHESTER UNITED, RONALDO'YU KADRO DIŞI BIRAKTI

Erik Ten Hag'ın 'Yarın ilgileneceğim' dedi Ronaldo için kulüp flaş bir karara imza attı. Ronaldo'nun dünya futboluna adını efsane olarak yazdığı kulübü Manchester United, Portekizli yıldızı Chelsea maçının kadrosuna almadı ve bir sonraki duyuruya kadar çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceğini açıkladı. Manchester United'ın bu kararı spor basınında büyük yankı uyandırdı.

RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA

Portekizli yıldız daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Ronaldo şu ifadeleri kullandı;

"Kariyerim boyunca rakiplerime ve çalıştığım hocalara her zaman saygılı davranmaya çalıştım. Ben hiç değişmedim. 20 yıldır aynı kişiyim, aynı profesyonelim.









Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Her zaman gençlere örnek olmaya çalıştım. Bu hiç değişmedi. Ancak bunu yapmak ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Bazen o anın sıcaklığıyla en iyisini yapamıyoruz.

Baskıya boyun eğmek asla bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Şu anda çalışmaya devam etmem ve takım arkadaşlarıma destek olmam, her an hazır durumda olmam gerektiğini hissediyorum. Burası Manchester United. Birlik olmalıyız. Yakında tekrarda birlikte olacağız."

RONALDO TARİHİ BİR CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

Manchester United'ın kadro dışı bıraktığı Cristiano Ronaldo'ya bir ceza daha yolda. The Sun'da yer alan habere göre United yönetimi Ronaldo'ya 720 bin sterlin (825 bin euro) para cezası vermeyi gündemine aldı.

Ronaldo'nun dün yaptığı açıklamada özür dilememesi de United yönetiminin bu kararda etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde Erik Ten Hag'ın Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasının yanı sıra kulüpten derhal gönderilmesini de talep ettiği vurgulandı.









Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ronaldo'ya Ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği aktarıldı.

The Sun'da yer alan haberin detayında "Tottenham karşılaşması Ronaldo'nun Manchester United formasıyla çıktığı son maçtı" ifadeleri yer aldı. United yönetiminin kadro dışı kararından dönmeyi düşünmediği de belirtildi.

U-21 TAKIMIYLA İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Cristiano Ronaldo, U-21 takımıyla idmana çıkmak istemedi. Manchester Evening'de yer alan habere göre Sabah 08.30'da tesislere gelen Ronaldo, U-21 takımı ile antrenmana çıkmak yerine fitness hocasıyla bireysel çalışma yapacağını söyledi.

TEN HAG TÜM GERÇEKLERİ AÇIKLADI

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Portekizli süperstar, Tottenham maçının sonunda hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce soyunma odasına gitmiş ve ardından kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

"Cristiano Ronaldo ile aranızda nasıl bir konuşma geçti?" sorusu üzerine Ten Hag, "Ben burada yöneticiyim. Buradaki çalışma kültüründen sorumluyum. Standartlar ve değerleri belirlemeli, bunları kontrol etmek zorundayız. Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Takım içinde bir kişi eksik olacağız ve asıl önemlisi Chelsea maçına odaklanmalıyız." dedi.