Ronaldo’dan yeni rekor

İtalya Serie A’nın 27.haftasında önceki gün lider Juventus, Bologna’ya konuk olmuştu. Juve’nin 2-0 kazandığı mücadelede goller penaltıdan Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala’dan geldi. 35 yaşındaki Ronaldo, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43’e yükseltti ve Rui Costa’yı geride bırakarak Çizme tarihinin ligdeki en golcü Portekizli oyuncusu oldu. 1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti