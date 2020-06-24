Ronaldo’dan yeni rekor
Serie A’nın 27.haftasında önceki gün lider Juventus, Bologna’ya konuk olmuştu. Juve’nin 2-0 kazandığı mücadelede goller penaltıdan Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala’dan geldi. 35 yaşındaki Ronaldo, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43’e yükseltti ve Rui Costa’yı geride bırakarak Çizme tarihinin ligdeki en golcü Portekizli oyuncusu oldu.
İtalya Serie A’nın 27.haftasında önceki gün lider Juventus, Bologna’ya konuk olmuştu. Juve’nin 2-0 kazandığı mücadelede goller penaltıdan Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala’dan geldi. 35 yaşındaki Ronaldo, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43’e yükseltti ve Rui Costa’yı geride bırakarak Çizme tarihinin ligdeki en golcü Portekizli oyuncusu oldu. 1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti