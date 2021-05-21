La Liga'da 2020-21 sezonun en kritik maçı Valladolid ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Lider konumda bulunan Atletico Madrid, son hafta maçında galip gelip şampiyon olmak istiyor. Puan kaybı halinde ise Real Madrid son hafta maçını kazanıp mutlu sona ulaşabilir.

Valladolid ise 31 puanla 19.sırada yer alıyor ve ligde kalmak için iki rakibi Elche ile Huesca'nın kaybını bekleyecek. Bir dönem Real Madrid forması da giyen efsane Brezilyalı Ronaldo ise bu maç için prim vereceğini açıkladı. Valladolid kulübü başkanı Ronaldo, galibiyet halinde oyuncu başına 150 bin Euro prim verecek.

LA LIGA PUAN DURUMU

LA LIGA FİKSTÜRÜ

Valladolid-Atletico Madrid ve Real Madrid-Villarreal maçları 22 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.