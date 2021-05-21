Ronaldo'dan Atletico Madrid maçı için prim!
La Liga ekiplerinden Valladolid'in başkanı Brezilyalı efsane Ronaldo, Atletico Madrid ile oynanacak son hafta maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Ronaldo hem zirveyi hem de düşme hattını etkileyecek bu maç için oyuncu başına 150 bin Euro verecek
La Liga'da 2020-21 sezonun en kritik maçı Valladolid ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Lider konumda bulunan Atletico Madrid, son hafta maçında galip gelip şampiyon olmak istiyor. Puan kaybı halinde ise Real Madrid son hafta maçını kazanıp mutlu sona ulaşabilir.
Valladolid ise 31 puanla 19.sırada yer alıyor ve ligde kalmak için iki rakibi Elche ile Huesca'nın kaybını bekleyecek. Bir dönem Real Madrid forması da giyen efsane Brezilyalı Ronaldo ise bu maç için prim vereceğini açıkladı. Valladolid kulübü başkanı Ronaldo, galibiyet halinde oyuncu başına 150 bin Euro prim verecek.
Valladolid-Atletico Madrid ve Real Madrid-Villarreal maçları 22 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.