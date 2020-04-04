Ronaldo ilk milyar dolarlık oyuncu oldu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ünlü dergi Forbes'ın açıkladığı listeye göre kazanç açısında 1 milyar dolar değerini geçen ilk futbolcu olmayı başardı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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Ronaldo ilk milyar dolarlık oyuncu oldu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ünlü dergi Forbes'ın açıkladığı listede kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak. Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo’nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather’dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

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