Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Barça TV'ye konuşan Hollandalı teknik direktör sahip olduğu kadrodan memnun olduğunu söyledi ve ekonomik durumdan da söz etti. Koeman, ''Sahip olduğum kadrodan memnunum. Transfer döneminde kadroyu zenginleştirmek istedik ve bazı bölgelere takviye yapabildik. Ancak bazılarına yapamadık. Bunun nedeni kulübün ekonomik durumuydu. Bunu kabul edip çalışmaya devam etmeliyiz'' diye konuştu.

Barcelona transfer döneminde Miralem Pjanic Sergino Dest, Francisco Trincao, Matheus Fernandes ve Pedri'yi renklerine bağlarken bu transferlere 125 milyon euro harcadı.

Katalan devi Arthur, Nelson Semedo, Carles Perez, Marc Cucurella, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Arturo Vidal, Arda Turan ve Rafinha ile yolları ayırmıştı. Barcelona transfer döneminde kasasına 126 milyon euro koydu.

Koeman'dan Ansu Fati'ye övgü

Ansu Fati hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Koeman, ''17 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu ana kadarki performansı mümkün olan en iyisiydi. Bu yaşta bu kadar yüksek seviyede arka arkaya maçlar oynamak onun ne kadar harika bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor'' dedi.

''Elbette öğrenecek çok şeyi var. Zaten öğrenmeye devam etmek isteyen bir çocuk. Gelişmek için her gün çok çalışıyor. Bu yüzden ona yardım etmek için buradayız. Şimdi milli takım kadrosunda. Şu anda dünyada 17 yaşında olup üst düzey bir milli takımda oynayabilecek başka bir futbolcu yok''

17 yaşındaki Ansu Fati geçen sezon Barcelona formasıyla 3 maça çıkıp 3 gol kaydetmişti. Genç yetenek bu sezon A takımda görev yapacak.

NTV Spor