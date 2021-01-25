Halil, bizimle 4 ay geçirdi. Onu, Sparta Rotterdam'dan çok iyi biliyoruz ve bu yüzden İngiliz ekibi Brenford'dan kiralamıştık. Halil bize geldiğinde diğer forvetlerimiz iyi durumda olduğu için fazla süre alamadı. Ajax'tan aldığımız Danilo çok iyi bir form grafiği yakaladığı için Halil'e, istediğimiz süreleri veremedik. Onun için en iyi pozisyon 9 numara, bu yüzden başka pozisyonlarda oynatmadım. İlk dokunuş ve bitirici yönü çok iyi. Türk futbolunu yakından tanıyorum. Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de hedefi şampiyonluk. Halil'in potansiyeli kesinlikle var.

Süper Lig daha uygun

İngiltere'de zorlandı çünkü oradaki oyun şekli ve hızı, fiziksel mücadele onu zorladı. Bence Süper Lig, onun için çok iyi olacak. Galatasaray gibi hücum oynayan bir takımda yer alması avantaj. Ancak direkt takımda 9 numaranın sahibi olup, olmayacağı soru işareti. Umarım gollerini atar ve kendisini takıma ve hocasına, kabul ettirir. Halil, gol vuruşlarının yanı sıra dar alanda etkili ve bitirici bir futbolcu. Kalecinin ya da savunmacının nerede duracağını önceden bilip, ona göre planını uyguluyor. Örnek vermek gerekirse; İnzaghi gibi sadece golü kovalayan bir forvetten çok bana; gol vuruşlarıyla Tanju Çolak'ı hatırlatıyor.

Ron Jans: Kibar ve düzgün...

Hem Twente'de hem de Brentford'da genelde yedekten oyuna katılıyordu. Bazı şeyleri geliştirmeli; birincisi oyuna olan konsantrasyonunu yükseltmeli, topu kaybettiğinde hemen pozisyonunu almalı. Her zaman sahada oynamak isteyen bir oyuncu olarak, iyi bir yedek futbolcu psikolojisine sahip olmalı. Türkiye'de çok bilinen bir oyuncu değil ama yedek forvet olarak takıma çabuk uyum sağlar ve kararlı olursa, herkes onu iyi tanıyacak. Futbol oynamayı çok sevdiği kesin. Çalışkanlığının yanı sıra kişilik olarak kibar ve düzgün bir oyuncu. Ancak bazen sahada fazla savaşçı biri olmadığını düşünüyorum.

Çağrı Davran



