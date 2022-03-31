Lig sonuncusu Salernitana karşı 10 Nisan’da 46 bin 200 bilet satan Roma şimdiden gelecek Perşembe Bodo Glimt ile oynayacağı Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçına 54 bin 300 taraftar bilet sattı. Mourinho’nun ekibinin son haftalardaki başarılı form grafiğinin ardından her iki karşılaşma için ilginin artması bekleniyor.

9 Ocak’taki Juventus karşılaşmasından bu yana Serie A’da dokuz maçlık kaybetmeme serisi yakalayan Roma, Atalanta ile birlikte Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren iki İtalyan takımından biri.