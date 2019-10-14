İtalya’da Roma takımında oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, Barış Pınarı Harekatı için verdiği destek mesajı ve yaptığı asker selamlı fotoğraf paylaşımı gündeme geldi.

İşte Roma'nın kararı...

İtalya basınında çok konuşulan bu durumla alakalı Roma’nın kararı belli oldu. Tuttomercato’nun haberine göre, Roma’nın Cengiz Ünder’le alakalı bir yaptırımının ve açıklamalarının olmayacağı ifade edildi. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Medipol Başakşehir’le aynı grupta yer alan İtalyan kulübü, henüz İstanbul deplasmanına gelmedi.

1 golü var...

Sezon başında sakatlık geçiren Cengiz Ünder'in sarı-kırmızılı forma altında 2 maçta 1 golü bulunuyor. (Skorer)



