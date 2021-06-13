İspanyol devi Real Madrid ile sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Sergio Ramos, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol yıldızın geleceği merak konusuyken Manchester City, PSG gibi ekipler sonrasında son iddia Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya ilişkin oldu.

İki yıllık sözleşme talebi Real Madrid tarafından kabul görmeyen Sergio Ramos için İtalya'dan yeni bir talip gündeme geldi. Il Tempo'nun haberine göre Roma, Sergio Ramos için devreye girmeye hazırlanıyor.

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid döneminde de çalıştığı Sergio Ramos'u yeniden kadrosunda görmek isterken 35 yaşındaki oyuncu ile bu doğrultuda bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



