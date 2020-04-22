Yakın zamanda FANATİK’e konuşan Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, futbolumuzda altyapıyla ilgili önemli tespitlerde bulunurken belki de çoğumuzun henüz adını pek duymadığı Tuğberk Tanrıvermiş’ten bahsetmiş, Galatasaray’da oynadığı dönemde hem A Takım hem de altyapıda antrenör olarak çalışan bu genç adama, ayrı bir parantez açmıştı. Sarı- Kırmızılılar’dan ayrıldıktan sonra İtalyan devi Roma’nın U15 Takımı’nın başına geçen Tanrıvermiş, ilk sezonunda İtalya Ligi’ni ve İtalya Süper Kupası’nı kazandı. Biz de sizlerle, henüz 29 yaşında ve profesyonel anlamda hiç futbol oynamamasına rağmen hoca olarak gelecekte adından çok söz ettireceğine kesin gözüyle bakılan bu genç adamın hikayesini paylaşmak istedik;

Kurslara 19 yaşında başladı

Tanrıvermiş, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu ve taraftar olduğu dönemde Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde olacak kadar da çok sağlam bir Galatasaraylı. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca adeta ana dili gibi. Futbolun içinden gelmediği için rakiplerinin önüne geçmek adına çok çalıştı, hatta 19 yaşında (bir yandan okuluna devam ediyordu.) en alttan başlayarak Pro- Lisans’a (Üst düzey takım çalıştırmak için gerekli olan belge) kadar tüm belgelerini dünyanın en zor kurslarından İngiltere’de aldı.

'Mister TT' diye sesleniyorlar

Normalde 2 sene süren; Thierry Henry, Fredrik Ljungberg ve Arsenal’in başındaki Mikel Arteta’nın da sınıf arkadaşı olduğu Pro-Lisans kursunu, en yüksek puanla 18 ayda tamamladı! Bu arada 18 kişilik sınıftan mezun olan 7 kişiden biriydi. 4 yıllık Cim Bom macerasından sonra kaderi onu 28 yaşında tek başına İtalya’ya götürdü ve kısa sürede herkesin güvenini kazandı. Antrenör konusunda genelde dışarıya kapalı olan, Serie A’da bile sayılı yabancı teknik adamın (20 takımlı ligde sadece 4 kişi) çalıştığı Çizme’de alt liglerde görev yapan tek yabancı hoca konumunda. Roma’da ona, adı ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak ‘Mister TT’ diye sesleniyorlar.

Terim'den de etkilenmiş

Dünyanın en iyi hocalarının çıktığı İtalya’da zor bir meydan okumayı seçtiğinin farkında ama futbolla yatıp kalkan biri için aynı zamanda işine aşık olması, en büyük avantajı. Her Galatasaraylı gibi Tanrıvermiş de Fatih Terim’den etkilenenlerden ve futbol tarzında önde basan, topun kendisinde olmasını istemekle birlikte kendi oyun felsefesine sahip bir hoca. Ligler iptal olmadan önce Roma ile ikincilik pozisyonundaydı ve rakiplerine 22 maçta 39 gol atarken, 8 ile altyapı seviyesinde en az gol yiyen ekip unvanını elde etti!

Sözleşmesi bitiyor ama...

Belki biraz bizlere genç yaşta A Takım seviyesinde büyük başarılar elde eden ve şu an RB Leipzig’in başındaki Julian Nagelsmann’ı anımsatıyor ama hocalık öyküsü aslında; örnek aldığı ve onun gibi profesyonel futbol oynamayan Jose Mourinho ile birebir örtüşüyor. Hedeflerine emin adımlarla ulaşmakta kararlı olan Tanrıvermiş’in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve şimdiden Roma, onunla kontrat uzatmayı kafasına koymuş durumda. Ayakları yere sağlam basan bu genç adamın hedefleri kadar, hayalleri de çok büyük; bir Türk teknik adam olarak önce Roma’yı yakmak, gelecekte de Avrupa’yı sallayarak Şampiyonlar Ligi Kupası’nı o muhteşem müziği eşliğinde ellerinin arasında sımsıkı tutarak, havaya doğru kaldırmak.

Kadıköy'deki derbideydi

Özellikle lise ve üniversite dönemlerinde Galatasaray’ın maçlarını stattan hiç kaçırmayan Tanrıvermiş, son olarak maçının olmadığı haftada Galatasaray’ın yaklaşık 20 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği derbiyi deplasman tribününden takip etmişti.

Çağrı Davran