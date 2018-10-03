Roma - Viktoria Plzen maç sonucu: 5-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Roma, evinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i konuk etti. İlk maçta Real Madrid'e 3-0 mağlup olan Roma, Cengiz Ünder'in iki gole doğrudan katkı verdiği maçta Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından İtalyan ekibi gruptaki ilk galibiyetine ulaştı. İlk maçta CSKA Moskova ile berabere kalan Viktoria Plzen ise 1 puanda kaldı.

1 gol atan ve Justin Kluivert'a asist yapan Cengiz Ünder ile hat-trick Edin Dzeko karşılaşmaya damga vurdu.

Roma'nın genç yıldızı Justin Kluivert, Viktoria Plzen maçında takımının 4. golünü ağlara yolladı ve golü Ajax'tan takım arkadaşı Abdelhak Nouri'ye armağan etti. Kluivert, Roma'ya transfer olduğunda Nouri'nin Ajax'taki forma numarası olan 34'ü tercih etmişti.

Ayrıca Justin Kluivert, bu gol ile Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla gol atmayı başaran en genç isim oldu (19 yıl ve 150 gün).