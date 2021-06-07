Fransa'nın başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti.
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner’i 7-5, 6-3 ve 6-0’lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık’ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu.
Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.