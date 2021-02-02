Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, sakatlığının etkilerinden kurtulduğunu ve 8 Mart’ta başlayacak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Katar Açık ile tenisseverlerle yeniden bulaşacağını söyledi.

Kararının bilinçli bir seçim olduğunu vurgulayan Federer, "Tüm gözlerin üzerimde olmaması için daha düşük seviyedeki bir turnuvada korta çıkmaya karar verdim. Bu sayede maçlar sırasında yaşayacağım stres de azalacak. Hala yüzde yüz hazır değilim ama performansım bu orana yaklaşıyor. Bu nedenle, geri dönme kararı alma konusunda içim çok rahat. Kasım ve aralık aylarına oranla çok daha güçlüyüm ve 6 aydır antrenmanlarda ciddi bir sorun yaşamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde ilk kez katılamayacağı 8 Şubat’ta başlayacak Avustralya Açık’a ilişkin düşüncelerini de anlatan 39 yaşındaki Federer, "Aldığım bu karar, benim de içimi acıtıyor çünkü orada maça çıkmaktan büyük keyif alıyorum. Bu konu hakkında uzun bir süre düşündüm ama yeniden sakatlanma riskini göze alamazdım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon toprak kort turnuvalarında da mücadele etmek istediğini kaydeden Roger Federer, "Doha’daki turnuvada form düzeyime bakarak sonraki organizasyonlara ilişkin karar vereceğim. İstediğim düzeye gelemezsem antrenmanları ve kondisyon düzeyimi biraz daha artıracağım. Ondan sonra da toprak kort turnuvalarına katılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Korta son olarak geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic’e yenildiği 30 Ocak’ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.

ANKARA (AA)