39 yaşındaki Federer’in tedavi sürecinin devam ettiği ve 8 Şubat 2021’de başlayacak Avustralya Açık’a kadar hazır hale gelemeyeceği belirtildi. Korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic’e yenildiği maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu. Tarihte en fazla grand slam (20) şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanını İspanyol Rafael Nadal ile paylaşan Federer, Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



