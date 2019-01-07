Roger Federer, eski antrenörü sorulunca gözyaşlarına boğuldu!

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık öncesinde CNN'e çok özel bir röportaj verdi.

İsviçreli tenisçi, 2002 yılında hayatını kaybeden antrenörü Peter Carter'la ilgili bir soru üzerine gözyaşlarına boğuldu.

CNN muhabirinin "Carter, 20 Grand Slam kazanabileceğini düşünüyor muydu?" sorusu karşısında duygusal anlar yaşayan efsanevi raket, bir süre ağladıktan sonra şu yanıtı verdi:

"Umarım benimle gurur duyuyordur. Benim harcanmış bir yetenek olmamı istemezdi diye tahmin ediyorum. Onun vefatı, benim için bir uyanma çağrısıydı ve o günden bu yana çok daha sıkı çalışıyorum."

Avustralyalı Peter Carter, 1 Ağustos 2002 yılında Güney Afrika'da geçirdiği trafik bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Federer, bu elim olaydan sonra Avustralya Açık'ta her yıl Carter'ın ailesini kendi locasında ağırlıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler