Rockets vites yükseltti

NBA’de Houston Rockets, Dallas Mavericks’i 94-93 yenerek play-off’lara yaklaşılırken galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

11 Mart 2019, Pazartesi 10:28
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Rockets vites yükseltti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks’i 94-93 yenen Houston Rockets, üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 94-93 misafir Rockets kazandı.

Play-off’lara yaklaşılırken vites yükselten Batı Konferansı’nın iddialı ekiplerinden Rockets, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Rockets’ta Eric Gordon 26 sayı, James Harden 20 sayı, 5 ribaunt ve Clint Capela 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini alan Mavericks’te Luka Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jalen Brunson da 18 sayı, 7 ribaunt üretti.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 131-108

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-125

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 106-89

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 128-116

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 105-97

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 93-94

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 103-92

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 121-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 111-115

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