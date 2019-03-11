Rockets vites yükseltti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks’i 94-93 yenen Houston Rockets, üst üste 8. galibiyetini aldı.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 94-93 misafir Rockets kazandı.
Play-off’lara yaklaşılırken vites yükselten Batı Konferansı’nın iddialı ekiplerinden Rockets, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.
Rockets’ta Eric Gordon 26 sayı, James Harden 20 sayı, 5 ribaunt ve Clint Capela 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.
Arka arkaya 5. yenilgisini alan Mavericks’te Luka Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jalen Brunson da 18 sayı, 7 ribaunt üretti.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 131-108
Miami Heat-Toronto Raptors: 104-125
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 106-89
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 128-116
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 105-97
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 93-94
Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 103-92
San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 121-114
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 111-115
AA