Robinho, tecavüz suçlamalarını reddediyor

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra yetiştiği kulübü Santos'a dönen fakat kısa süre içerisinde tepkiler nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Robinho, hakkındaki tecavüz suçlamasını reddetti.

19 Ekim 2020, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Robinho, tecavüz suçlamalarını reddediyor

Başakşehir ile Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra ülkesi Brezilya'da yetiştiği kulüp Santos'a dönen Robinho, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle taraftarlardan büyük tepki görünce Santos, oyuncunun sözleşmesini askıya almıştı. UOL'e açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, tecavüz suçlamalarını reddetti. 

Robinho, İtalya'da 7 yıl önce gerçekleşen bir toplu tecavüz olayındaki rolü nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çaprtırılmıştı. Robinho, Arnavut hanımefendi ile rızası kapsamında bir araya geldiğini belirterek tecavüz iddialarını reddetti. 

Tecavüz olayını kabul etmeyen Robinho, en büyük pişmanlığının ise eşini aldatmak olduğunu söyledi. 

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