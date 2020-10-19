Robinho, tecavüz suçlamalarını reddediyor

Başakşehir ile Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra ülkesi Brezilya'da yetiştiği kulüp Santos'a dönen Robinho, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle taraftarlardan büyük tepki görünce Santos, oyuncunun sözleşmesini askıya almıştı. UOL'e açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, tecavüz suçlamalarını reddetti.

Robinho, İtalya'da 7 yıl önce gerçekleşen bir toplu tecavüz olayındaki rolü nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çaprtırılmıştı. Robinho, Arnavut hanımefendi ile rızası kapsamında bir araya geldiğini belirterek tecavüz iddialarını reddetti.

Tecavüz olayını kabul etmeyen Robinho, en büyük pişmanlığının ise eşini aldatmak olduğunu söyledi.