Fenerbahçe'nin 2015 yazında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Robin van Persie, Sarı Lacivertliler'de yarattığı hayal kırıklığının ardından Ocak 2018'de Feyenoord'a gönderilmişti. Altyapısından yetiştiği Feyenoord'da iki hafta önce ADO Den Haag'a 2-0 mağlup oldukları mücadeleyle aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıran Hollandalı golcü, kariyeriyle ilgili çok önemli itiraflarda bulundu.

"Arsenal benim için bir rüyaydı"

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan 35 yaşındaki eski futbolcu, Arsenal'da forma giymenin kendisini çok gururlandırdığını söylerken "Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Kolo Toure gibi isimlerle birlikte oynayan küçük bir çocuktum. Benim için bir rüyaydı. Adeta şekerci dükkanına girmiş bir çocuk gibiydim." ifadelerini kullandı.

"Arsenal taraftarından özür dilerim"

8 yıl boyunca formasını giydiği Topçular'dan 2012 yazında Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı yıldız, "Taraftarların bana kızdığını biliyorum. Takımın kaptanı ve en çok gol atan oyuncusuydum. Son sezonumda da üçüncü olmuştuk. İnsanların canını yaktıysam özür dilerim. Ancak kararı veren bendim ve hâlâ da bunun arkasındayım. Bazen yeni bir maceraya atılmak istersiniz. Bu da Arsenal'a karşı negatif bir düşüncem olduğu anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

"Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

Genç bir yıldız adayı olarak geldiği ve olgun bir futbolcuya dönüştüğü Arsenal'la ilgili tek bir olumsuz kelime söyleyemeyeceğinin altını çizen RvP, Fenerbahçe'ye transferi sürecini ise "Sir Alex Ferguson'ın emekliliği bir dönüm noktası oldu. Benim United'a gelme nedenim de kendisiydi. Kulüple 1 yıl daha sözleşmem vardı ve belki de o takımda kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal'in benle ilgili düşüncesi çok açıktı. Bu durumda da bir karar vermem gerekti ve ben de ayrılmayı seçtim." şeklinde yorumladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler