Roberto Soldado: Kendimizi eleştirmek zorundayız

Soldado karşılaşmayı; "Takımımız iyi reaksiyon göstermeyi başardı. Çok erken bir gol yedik. Yediğimiz o gol tüm işleri değiştirdi. Birçok tecrübeli oyuncudan kurulu bir takımız. Devre arasına 2-1 önde girmişiz, rakip 10 kişi kalmış. Biraz kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. Kendimizi eleştirmek zorundayız. Çünkü sonra çok acı çekiyoruz. Tanrı'ya şükür lehimize penaltı oldu ve o penaltı ile skoru 3-2 yapmayı başardık. Taraftarın desteği mükemmeldi. Benim için gelecek, önümüzdeki hafta oynanacak maç demek. Ben tamamen buna odaklanmış durumdayım. Nasıl maç kazanırız, nasıl takıma yardımcı olabilirim onu düşünüyorum. Şu an bireysel düşünemeyiz, takım olarak düşünmeliyiz. Takıma yardımcı olmam gerekiyor." şeklinde yorumladı.