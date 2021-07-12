Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten final maçında İngiltere’yi penaltı atışları sonucu 3-2 yenip, 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, burada yaptığı konuşmada, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini başta olmak üzere ülkeyi iyi temsil eden ve onurlandıran sporculara büyük şükran duyduğunu belirtti.

Mattarella, "Bugün konuşma yapma günü değil, alkış ve teşekkür günüdür." dedi.

Mancini de ülke futbol tarihine güzel bir sayfa eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bu zaferi İtalyanlara adıyoruz. Bu başarı, yaptığınız şeye sıkı sıkıya inandığınızda, imkansız gibi görünen bir hayalin peşinden gitmenizin mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Giorgio Chiellini, final maçını izlemek için Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Mattarela’ya teşekkür etti ve bu kupayı 4 Mart 2018’te takımı Fiorentina’yla deplasman maçı için gittiği Udine’de kalp problemi yüzünden otel odasında ölü bulunan milli oyuncu Davide Astori’ye adadığını dile getirdi.

"Gök-mavililer", Cumhurbaşkanı Mattarella’ya arkasında ismi yazan 10 numaralı milli takım forması da hediye etti.

Cumhurbaşkanı’nın ardından Başbakanlık Sarayı Chigi’ye geçen gök-mavili milli takım, burada İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kabul edildi.

Draghi, milli takımı tebrik ederken, "Tarihe geçtiniz. Bizi Avrupa’nın merkezine yerleştirdiniz." diye konuştu.

Başbakan Draghi, oyunculara birer plaket takdim ederken, milli takım da kendisine isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma hediye etti.

Milli takımın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a yaptığı ziyaretlerde, teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’ın tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic’e kaybeden İtalyan raket Matteo Berrettini de yer aldı.

Üstü açık otobüsle şampiyonluk turu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu kutlama etkinlikleri organize edilmedi.

İtalya Milli Takımı, başbakanlık çıkışında üstü açık otobüse binerek, şampiyonluk kupasıyla beraber Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı.

Romalılar, milli takımlarının şampiyonluk turuna eşlik ederken, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

AA