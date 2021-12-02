İtalya Milli Takımı'nın başında Milli Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda mücadele etmeye hazırlanan Roberto Mancini, Dünya Kupası biletini kaçırsa dahi Avrupa'nın dev kulüplerinden büyük ilgi göreceğe benziyor. Ralf Rangnick'in sezon sonuna kadar olan görev süresi sona erdiğinde Manchester United'ın yeni menajeri olabileceği iddia edilen Roberto Mancini için ülkesinden Juventus ve Fransız devi PSG de devrede...

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Telegraph'ın Manchester United iddiası sonrasıdna İtalyan basınından Calcio Mercato, tek ilginin İngiliz ekibinden olmadığını açıkladı. Galatasaray 'ın eski hocası Roberto Mancini için Juventus ve PSG'nin de devrede olduğu belirtildi.

İtalyan basını, yeni ihtimallerin devreye girebilmesi için Roberto Mancini'nin Dünya Kupası biletini kaçırmış olması gerektiğini belirtiyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu'nda Milli Takımımızın da yer aldığı dörtlü arasından İtalya, Dünya Kupası'na gidebilme hesapları yapıyor.

Tek koşul: Dünya Kupası şansını kaçırması!

Tüm koşullar İtalya'nın Dünya Kupası biletini kaçırmasına bağlıyken sonrasında Juventus'un kötü geçecek bir sezon sonunda Allegri ile yollarını ayırıp Mancini'yi göreve getirebileceği, PSG'nin ise Pochettino'nun ayrılması durumunda Mancini ihtimaline yöneleceği aktarılmakta.