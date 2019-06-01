Roberto Carlos: 'Liverpool daha güçlü gözüküyor'

Tottenham Hotspur ile Liverpool arasında bu akşam Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde eski futbolcular Roberto Carlos, Aleksey Smertin, Andrey Arshavin ve Anatoliy Tymoshchuk, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. İşte eski yıldızların dev final hakkındaki görüşleri:

Roberto Carlos: "Finaller her zaman zordur. Liverpool daha güçlü gözüküyor. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Umarım Madrid’de çok güzel bir maç izleriz. Bu sezon unutamadığım maç ise Liverpool’un Barcelona’yı elemeyi başardığı rövanş maçı."

Aleksey Smertin: "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Bence harika bir maç izleyeceğiz. Liverpool’un maçı kazanacağını düşünüyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni finalde ve bu sezon ligi son maçta kaybetseler de bana göre onlar kazanacak."

Andrey Arshavin: "Zor maç olacak. Ben Liverpool’u bir adım önde görüyorum. Tottenham ilk kez final oynayacak. Liverpool ise daha tecrübeli. Önümüzdeki sezon final Türkiye’de oynanacak. Türk taraftarların futbolu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Umarım güzel bir final olur."

Anatoliy Tymoshchuk: "Her çocuğun hayali büyük bir futbolcu olmak ve finallerde yer almaktır. Şampiyonlar Ligi de bunlar içinde en önemlilerinden biri. Bana göre favori Liverpool. Her ne kadar şanssız bir sezon geçirseler de bu akşam kupayı kazanacaklardır. Tottenham’da Harry Kane sakatlıktan yeni çıktı. Oynarsa nasıl bir performans gösterir bilemiyorum. Ayrıca Fatih Tekke ile Zenit’te beraber oynamıştık. Ona Sultan derdik. Kendisine selamlarımı gönderiyorum."

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