Roberto Carlos, Real Madrid'in uluslararası futbol elçisi olarak çalışmaları ile örnek gösterilen ünlü bir futbol adamı. Brezilyalı eski milli futbolcu, teknik direktör Roberto Carlos başarılı futbol yaşantısı ile örnek alınan oyuncularında başında geliyor. Fenerbahçe 'ye transfer olduğu zaman tüm dünyada ve ülkemizde haberlere konu olan yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı zaman sakatlanana kadar sarı lacivertli takıma en çok katkıda bulunan oyunculardan biriydi. Efsanevi yıldız, röportajlarında Türkiye'deki futbol atmosferini taraftarlarıyla muhteşem olarak belirtiyor.

Roberto Carlos kimdir, nereli?

Dünya çapında tanınan futbolun yıldız isimlerinden 2008 yılında Altın ayakkabı ödülüne layık görülen Roberto Carlos, Güney Amerika'nın turistik ülkelerinden Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Roberto Varlos Da Silva Rocha'dır. Brezilyalı başarılı futbolcunun doğum yeri Garça, Sao Paulo'dur. Roberto Carlos, futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da başlamıştır. 1991 yılında profesyonel olan ünlü oyuncu, ilk profesyonel anlaşmasını aynı yıl Uniao Sao Joao ile imzalamıştır. Bu takımın kadrosunda 2 sezon boyunca yer almıştır.

Roberto Carlos kaç yaşında?

Brezilyalı yıldız futbolcu Roberto Carlos, 10 Nisan 1973 yılında doğmuştur. Şu an 47 yaşını dolduran ünlü oyuncu, futbolda harika bir grafik çizdikten sonra futbolu bırakmış, Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktör olarak görev de yapmıştır. Roberto Carlos, 1.68 boyu ve maçlardaki üstün performans ve kondisyonu ile izlemesi hem keyifli hem de bu sporu öğreten disiplinli ve çalışkan futbolculardan biridir. Futbolu ile unutulmaz oyuncular arasına giren Roberto Carlos'un 19 yaşındaki oğlu Ricardo Alvellio Carlos Da Silva da Palmeiras takımının başarısı için ter dökmekte ve babasını örnek almakta onun izinden gitmektedir.

Roberto Carlos, 1993 yılında Sao Paulo bölgesinin bilinen takımlarından Palmeiras'ta futbol oynamış ve burada yıldızı parlayan bir oyuncu olarak milli takıma çağrılmıştır. Dünya çapında adının hızla duyulmasının ardından önce 1996 yılında Avrupa futboluna geçiş yaparak Serie A'nın önde gelen kulüplerinden FC Internazionale Milano'ya daha sonra ise dünyanın en büyük ve başarılı futbol takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer olmuştur. Büyük yankı uyandıran bu transfer sonrasında 11 sene gibi uzun bir süre başarı ile Real Madrid'e hizmet etmiştir.

Efsanevi ismin, Süper Ligin büyük bir taraftar kitlesine ve başarılı bir tarihe haiz takımlarından Fenerbahçe ile ilk resmi tanışması 2007 Türkiye Süper Kupası finalinde gerçekleşmiştir. Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona eren kupa mücadelesi aynı zamanda Roberto Carlos'un Fenerbahçe takımındaki ilk kupası olması itibari ile kariyerinde özel bir yere haizdir. Fenerbahçe takımındaki ilk golünü ise Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında kafa ile atmıştır. Bu gol, Fenerbahçe taraftarı için Roberto Carlos'a duyulan sevgi ve sempatiyi daha da artırmıştır. 2011-2012 sezonu ortasında futbolu bırakarak Anzhi'nin spor direktörü olarak çalışmayı tercih etmiştir.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Roberto Carlos, 2007-2008 sezonu için sözleşmesinin sona erdiği Real Madrid takımından ayrılmıştır. Bu ayrılma akabinde bonservis bedeli olmaksızın ülkemizin saygın ve eski kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Brezilya'nın Corinthians takımına ise ara transfer döneminde gitmiştir.

Roberto Carlos'un Oynağı Mevkiler

Roberto Carlos, aktif futbol kariyeri boyunca formasını giydiği kulüp takımlarının neredeyse tamamında savunma hattında görev üstlenmiş ve defans-sol bek olarak forma giymiştir. Türkiye'de oynadığı maçlarda attığı etkileyici kafa golleri ile de bu alanda da yeteneğini gözler önüne sermiştir. Önlibero ve orta saha sol mevkilerinde de başarılı bir şekilde futbol oynamıştır.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Roberto Carlos, 2011 sezonunda Anzhi Makhachkala takımında futbocu-teknik direktör olarak antrenörlüğe adım atmıştır. 2011-2012 sezonundan 2012-2013 sezonu sonuna kadar sportif direktörlük görevini yapan Roberto Carlos, 2012-2013 sezonu sonunda teknik direktörlük yapmak istediğini ifade etmiştir. Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmesinin ardında ilk teknik direktör adayı olmuştur. 3 Haziran 2013'te Sivasspor ile iki yıllık anlaşma imzalamıştır. Taraftarların "Şampiyon yap bizi Carlos" tezahüratları ve Roberto Carlos'a verdiği müthiş destek hala hatırlanmaktadır.

Roberto Carlos, 21 Aralık 2014 yılında yapılan toplantı neticesinde Sivasspor teknik direktörlüğünden ayrılmıştır. Kulüp tarafından 2 Ocak 2015 tarihli açıklamada Roberto Carlos'un Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine getirildiği belirtilmiştir.