Tartışmasız dünya futbol tarihinin en iyi sol beklerinin başında gelen ve 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de de forma giyen Roberto Carlos, FANATİK’e konuştu.

Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar’da da hocalık yapan Carlos, son dönemde adının Fenerbahçe ile anılmasının yanı sıra geleceğiyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Carlos, şunları söyledi: “Adımın bir ara Türkiye’de Fenerbahçe ile geçtiğini menajerim Fatih Sönmez’den öğrendim ve çok şaşırdım. Yetkili olarak Fatih, hiçbir kimseyle şu ana kadar temas kurmadı. Şu anda bildiğiniz üzere yıllarca futbol oynadığım Real Madrid’de Global Futbol Elçisi ve Altyapı Danışmanı olarak görev yapıyorum. Gerçekten yoğun bir gündemim var.”

Türkiye’den şu an için herhangi bir hocalık teklifi almadığını belirten Brezilyalı futbol adamını, Türkiye’deki menajeri Fatih Sönmez de Avrupa macerasında yalnız bırakmıyor.

‘Tekrar yollarımız kesişebilir’

“Elbette Türkiye’yi, kültürünü, Fenerbahçe camiasını ve taraftarlarını çok seviyorum. Ancak şu an Real’deki görevim dışında bir pozisyon arayışı içinde değilim. Real Madrid ailesi içinde bana önemli sorumluluklar verdiler. Ancak Türkiye ile bağlantılarım asla kopmayacak. İleride belli olmaz, belki Türkiye’de yollarımız tekrar kesişebilir. Fenerbahçe’yi ve Süper Lig’i takip etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe geçen sezona göre daha iyi ama ben de herkes gibi, 2008’de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadığımız takımı çok özlüyorum. O takım gerçekten başkaydı.”

Fenerbahçe’de forma giyen, Sivas ve Akhisar’da hocalık yapan Carlos, şu an eski kulübü Real Madrid’de Global Futbol Elçisi ve Altyapı Danışmanı olarak görev yapıyor.

‘Emre çok büyük oyuncu’

“Emre Belözoğlu’nun takıma geri dönmesine sevindim. Tam bir lider. Kesinlikle çok büyük oyuncu, büyük profesyonel ve çok iyi arkadaşım. 39 yaşında ama hem kulübü hem de milli takımı için kilit oyunculardan biri. Ona sizin aracılığınızla da destek ve selamlarımı yollulyorum. Bu sezonki takımda yer alan vatandaşlarım Brezilyalı Luiz Gustavo ve Jailson, son derece iyi oyuncular. Özellikle Gustavo’nun kalitesi ortada. Mutlaka Fenerbahçe’de başarılı olacaktır.”

‘Umarım böyle devam ederler’

“Sivas’a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. En az Fenerbahçe kadar onları da seviyorum ve umarım ligde böyle devam ederler ve en iyi pozisyonda sezonu tamamlarlar. Pazar günkü Sivas- Fenerbahçe karşılaşması öncesi favorim yok. Fenerbahçe’de futbol oynadım, Sivas’ta hocalık yaptım. Hem Fenerbahçe’ye hem de Sivas’a büyük saygım var. İki kulüp de benim için önemli. Umarım kim iyi oynarsa, kim kazanmayı hak ederse, o takım sahadan galibiyetle ayrılır. İkisine de yürekten başarılar.”

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL