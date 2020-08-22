Rize’ye İspanyol orta saha

Takımın başına Stjepan Tomas’ı getiren Çaykur Rizespor, uzun süredir tecrübeli bir orta saha oyuncusu için arayışlarını sürdürüyordu. Bu anlamda özellikle İspanya’ya ağırlık veren Yeşil-Mavililer, aradığı ismi La Liga’da buldu. Atmacalar, Real Valladolid forması giyen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Michel için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, yıldız futbolcu için maliyet araştırmasında olduğu ve uygun görülmesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi. 2015-201 sezonunda Çin’de Guangzhou forması giyen Michel, kariyerinin kalan bölümünde İspanya’nın dışına çıkmadı.