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Rize Belediyespor'dan 3 transfer

Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, pivot Rachel Hollivay, oyun kurucu Khayla Nicole Pointer ve uzun forvet Ruht Sherrill'i kadrosuna kattı.

10 Haziran 2022, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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Rize Belediyespor'dan 3 transfer

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek 2'nci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisini Yalova'da oynayan Rize Belediyespor rakibine 8 sayı fark atarak karşılaşmayı 70-62 kazandı ve Süper Lig 'e yükselmeyi başardı.

İki yıl önce kurulan ve 2 yıl üst üste ilk kez yer aldığı liglerde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Rize ekibi, yeni sezonda 3 oyuncuyu renklerine bağladı. WNBA pivot pozisyonunda oynayan Rachel Hollivay, oyun kurucu Khayla Nicole Pointer ve uzun forvet Ruht Sherrill'i kadrosuna kattı.

İHA

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