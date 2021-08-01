Rıza Kayaalp'in Mijain Lopez Nunez karnesi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Kayaalp yarın bronz madalya için mücadele edecek.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha aldı. Ancak kenar yönetimi itiraz etti ve 2 puan silindi.
İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapattı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başladı ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son 1 dakikasına girilirken Lopez'e ihtar verildi ama sporcumuza puan verilmedi. Rıza, yerde rakibini çırpmak için çok mücadele etse de puan çıkaramayınca maçı 2-0 kaybetti. Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak
Üç olimpiyatta rakibine yenilen Rıza Kayaalp'in Lopez karnesi:
2009 Dünya şampiyonası çeyrek finalde 3-0 yenildi.
2011 Dünya şampiyonası 4-0 yendi.
2012 Londra Olimpiyatı çeyrek finalde 6-0 yenildi.
2014 Dünya şampiyonası finalde 2-0 yenildi.
2015 Dünya şampiyonası finalde 1-0 yendi.
2016 Rio olimpiyatı finalde 3-0 yenildi.
2020 Tokyo olimpiyatı yarı finalde 2-0 yenildi.