Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha aldı. Ancak kenar yönetimi itiraz etti ve 2 puan silindi.

İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapattı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başladı ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son 1 dakikasına girilirken Lopez'e ihtar verildi ama sporcumuza puan verilmedi. Rıza, yerde rakibini çırpmak için çok mücadele etse de puan çıkaramayınca maçı 2-0 kaybetti. Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak

Üç olimpiyatta rakibine yenilen Rıza Kayaalp'in Lopez karnesi:

2009 Dünya şampiyonası çeyrek finalde 3-0 yenildi.

2011 Dünya şampiyonası 4-0 yendi.

2012 Londra Olimpiyatı çeyrek finalde 6-0 yenildi.

2014 Dünya şampiyonası finalde 2-0 yenildi.

2015 Dünya şampiyonası finalde 1-0 yendi.

2016 Rio olimpiyatı finalde 3-0 yenildi.

2020 Tokyo olimpiyatı yarı finalde 2-0 yenildi.