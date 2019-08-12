Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk çalışmasını taraftarlar da takip etti.

Antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Hem bizim, hem bütün takımlar için önemli. Özellikle biz kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi taraftarımız önünde oynuyoruz. Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Karşımızdaki takım çok güçlü bir takım, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi, bunun farkındayız. Ama ben takımıma güveniyorum. Gerçekten eksik çalıştığımız zamanlar oldu ama mükemmel bir performans gösterdiler. Oynadığımız son maçlarda da çok iyi şeyler yaptık. İnşallah aynı şekilde sahaya yansıtırsak buradan istediğimiz şekilde ayrılacağız. Ama kolay değil. En son oynadığımız Fenerbahçe maçı var. Bir kupa maçı oynadık. O kupa maçında oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor ki Beşiktaş'tan puan veya puanlar alalım. Onun için de arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk. Herkes bu işin bilincinde, maçın zorluğunun bilincinde. Ama benim en büyük güvencem tabii ki bu maçta taraftar. Büyük bir taraftar desteği alabilirsek bu maçta inanıyorum ki iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi.

"MİLLİ ARADA BAMBAŞKA BİR SİVASSPOR OLACAK"

Fenerbahçe ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçı öncesinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın iki transfer daha yapacaklarını açıklamasını da değerlendiren Çalımbay, "İki arkadaşa çok ihtiyacımız var. İleri de belki ne gösterir, bir tane transfer daha olabilir ama o iki arkadaş bizim için çok ideal olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Onlar da geldiği zaman daha da güçlü olacağız. Takım olarak yeni bir araya geldik. Milli maç arasından sonrada bambaşka bir Sivasspor olacak. Bu arayı da biz çok iyi değerlendireceğiz. Onun için oynayacağımız Beşiktaş, Rize ve Gazişehir maçlarını bizim iyi bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonraki ara gerçekten bizim için çok iyi bir kamp gibi olacak. Onu da çok iyi değerlendireceğiz. Bundan da eminim. Ondan sonra da bambaşka oynayacağız. Ama önemli olan şu anda Beşiktaş maçı. Bütün hazırlıklarımız, bütün her şeyimiz bu maçı iyi bir şekilde bitirmek başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

"EMRE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Son günlerde ismi Beşiktaş'la anılan Emre Kılınç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, "Şu anda öyle bir şey olmaz herhalde, zannetmiyorum. Şimdi Beşiktaş ile maçımız var. Emre'nin transferinin gündeme gelmesi doğru bir şey değil. O yüzden hem Emre için, hem kulüpler için iyi bir şey değil. Onun için ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Emre bizimle beraber. Emre çıkacak futbolunu oynayacak. Onun için Emre'nin Beşiktaş ile olan transferiyle ilgili şeylerin bu maçtan öncesine gelmesi iyi bir şey değil, öyle bir şey düşünmüyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Emre'nin maç eksiği var, hiç maç oynamadı. Sadece Fenerbahçe maçında oynadı. Emre'ye bizim çok ihtiyacımız var. Emre'nin şu anda öyle bir transferinin gerçekleşeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA