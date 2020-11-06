Rıza Çalımbay: Ülkemiz için gruptan çıkmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda galibiyetten ötürü memnundu. Karşılaşma öncesinde müsabakayı, ‘Final maçı’ olarak değerlendiren Çalımbay, mücadelenin ardından ise, “Hem bizim için hem Türkiye için çok önemli maçlar. Oyun bizim elimizdeydi. Son paslarımıza dikkat edebilseydik, çok daha farklı bir maç olacaktı. Kolay gibi gözüken ama zor bir maçtı. Takımın yoğun olması zorladı, sonlara doğru belli oluyor bu. Yarın dinlenip, ertesi gün hafif bir maçtan sonra Galatasaray’a karşı oynayacağız. Bu zorlu süreçte sakatlıklar olabiliyor. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Takıma inanıyorum’

“Oyuncularımı kutluyorum. Çok istekliydiler. Tam kadro çıkabilseydik maçlara daha iyi olacaktı. Villarreal maçında özellikle tam kadro olabilseydik kazanabilirdik. Karabağ’a karşı da stopersiz çıktık. Eksiklerimiz önemli. Galatasaray maçı sonrası gelecek ara bize çok iyi olacak. Ben takımıma inanıyorum. Bize bir galibiyet lazımdı. Güven lazımdı. Bunu kazandık. Kalan maçlarda hem ülkemiz hem de kendimiz için gruptan çıkmak istiyoruz.”