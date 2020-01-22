Rıza Çalımbay: Şampiyonluğu son maçta konuşuruz

Beşiktaş galibiyetinin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Beşiktaş için de bizim için de önemli karşılaşmaydı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. 10 kişiyle kazanıyoruz ama ne ilginçtir ki haftanın takımı olarak hala başka takımları gösterenler var. Saygı duyuyoruz, biz işimize bakıyoruz. Tek düşüncemiz, oynadığımız her maçı kazanmak. Kupada Yeni Malatyaspor'u eleyerek lige döneceğiz. Eksiklerimiz var. Avantajlı olsak da işimize şansa bırakmadan turu geçen taraf olmalıyız" diye konuştu.

'3 transfer yaparız'

Çalımbay, şampiyonluktan asla söz etmediğini ifade ederek, "Biz Sivasspor olarak şampiyonluğu sadece son maça kadar götürürsek konuşuruz. Daha iyi olmak, daha iyi oynamak, futbolumuzu geliştirmek istiyoruz. Tek bir hedefimiz var o da oynayacağımız maçı kazanmak" sözlerini sarf etti. Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Takviye yapmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Birkaç güne kadar 3 transfer yapacağız" dedi.



