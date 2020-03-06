Rıza Çalımbay: Onlar iyiyse biz de iyiyiz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Yukarıya oynayan bütün takımlar telafisi olmayan maçlar oynuyor. Onun için sahamızdaki maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray’ın gücünü biliyoruz, takımı çok iyi tanıyoruz. Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Geçen hafta gerçekten mükemmel bir galibiyet aldık ve iyi bir takımla oynadık. Şimdi tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek” diye konuştu.

‘İkisi de iyi oynayacak!’

Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın Galatasaray maçı öncesi isimlerinin Sarı-Kırmızılı takımla anılmalarının sorulması üzerine şunları kaydetti: “Bunlar her zaman çıkar, maç öncesi bunun çıkması iyi bir şey değil. Bu, Galatasaray’dan kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray Kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor. Ama biz her şeyin farkındayız, sürekli konuşuyoruz. İkisinin de görev aldığı takdirde en iyi şekilde oynayacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Transferler unutuldu

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre ve Mert Hakan hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili, “Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce söz konusu oldu ve unutuldu. Transfer dönemi de bitti. Arkadaşlar bizimle devam ediyor. Bir Galatasaray maçı öncesinde bu tip şeylerin yayımlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki” ifadelerini kullandı.