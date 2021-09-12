Rıza Çalımbay: Maçın başından sonuna kadar mücadele ettik

Sivasspor , Süper Lig 'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Maç genelinde çok iyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim de girdiğimiz, Fenerbahçe'nin de girdiği pozisyonlar vardı. Top Fenerbahçe'deyken mükemmel mücadele ettik. Ön tarafta çoğalamadık. 1-2 güzel pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettik" dedi.

Maç içinde yaşanan sakatlıklara dikkat çeken Çalımbay, "Çok sakatlıklar oldu. Bizde de Fenerbahçe'de de... Neticede çok güzel, çekişmeli bir maçtı" dedi.

Ön tarafta biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Rıza Çalımbay, "Biz biraz daha geliştirdiğimiz ataklarda kolay top kaybetmesek güzel pozisyonlar yakalayabilirdik. Birkaç pozisyonda mükemmel geldik o son pasları atmamız gerekiyordu. Çok güzel bir lig maçı oldu" ifadelerini kullandı.



