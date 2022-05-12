Rıza Çalımbay: Kupayı alabilirsek sezonu güzel şekilde taçlandıracağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerini sağlayan 1-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Valimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde tribünler doldu. Maçlar da taraftarla başka oluyor. 1-0 mağlupken verilen destekle tekrar hücuma geçip gol kazandık. Taraftar 12'nci adam derler ama benim için 1'inci adam. İlk maçta aldığımız bir galibiyet var. Oyuncular bunu düşünerek geri çekilebiliyor. Ama biz maçın başında baskı kurduk. İkinci yarı başında da baskı kurduk. Alanyaspor kaliteli ve iyi oyunculara sahip bir takım. Kolay pes eden takım değil. Zor anlar yaşadık. İyi mücadele ederek ve gol de atarak maçı kazandık. Sivasspor'a final hayırlı olsun. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Komşumuz Kayserispor'la final oynamak güzel. Demek ki iki Anadolu takımı final oynayabiliyor. Kayseri'yi de tebrik ediyorum. Tesadüfen ligin son maçını Kayseri ile oynayıp sonra final maçı oynayacağız. Şu an en çok maç oynayan takım biziz. Sezonu Avrupa kupası maçları nedeniyle en erken açan bizdik, yine en son bitiren de biz olacağız. Tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Neticede kupayı alabilirsek sezonu güzel şekilde taçlandıracağız" dedi.

DHA



