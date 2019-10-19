Rıza Çalımbay: Kırmızı ağırdı

Sivas’ın hocası Rıza Çalımbay, “Oyun disiplininden ve performanstan memnunum ama yediğimiz golleri yemememiz lazımdı. Kırmızı kart pozisyonunu görmedim, oyuncum topa vuruyor, rakibi görmüyor, kırmızı ağır oldu biraz. Ben hiçbir takımımda kapanmayı hiç düşünmedim. İçeride de deplasmanda da... En iyi savunma hücumdur. Trabzon’a, Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye herkese aynı oynuyoruz. Belki 11’e 11 kalsak farklı olabilirdi, çünkü ikinci yarı değişiklik şansımız olacaktı. Çok zor bir lig maçı oldu, hemen hemen her şeyi yaşadık” dedi.