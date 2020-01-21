Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımızın hepsi final

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ligde yukarıya oynamak istiyorsak önümüzdeki 5 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. O yüzden kalan maçlarımızın hepsi bizim için final. Maçlara tek tek bakıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Hugo Vieira, Fernando Andrade ile hafif sakatlığı bulunan Marcelo Goiano, Fatih Aksoy ve Ziya Erdal idmana katılmadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü üyeleri antrenmanı ziyaret etti. Futbolculara başarılar dileyen Vali Ayhan ve beraberindekiler özel bir firma tarafından yapılan teknik heyet ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı çikolata kutularını kırmızı beyazlılara hediye etti.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beşiktaş maçı çok zor geçti. Gerçekten maçın başından ve sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Takım halinde iyi mücadele etmeye çalıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Hem ilk 11'de oynayan arkadaşlarımız olsun hem de sonradan oyuna giren arkadaşlarımız olsun hepsi bütün gayretini gösterdi. İstanbul'da oynamak gerçekten çok zordu. Beşiktaş için tarihi bir maçtı. Bu senenin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Bizim için de öyleydi. Bizim de iyi bir şekilde başlamamız gerekiyordu" dedi.

"STOPER VE ORTA SAHA ALACAĞIZ"

Sakat ve cezalı oyuncuların takımı etkilediğini belirten Çalımbay, "Bizim bu seneki en büyük sıkıntımız hem cezalılar hem de sakatlıklar. Fernando uzun süre yok. Olmaması bizim için bir dezavantaj. Kısıtlı bir kadromuz var. Bugün veya yarın inşallah bir stoper transferini bitireceğiz. Onları bitirirsek alternatifli bir kadromuz olacak. Bir kaygı duymayacağız. Marcelo oynamayacak, onun yerine büyük ihtimalle Barış'ı oynatacağız. Net şekilde hazır da değil, onun için de bocalıyoruz. Bocalamayı artık yapmamamız gerekiyor. Maçlarımıza baktığımız zaman, önümüzdeki 5 maçın hepsi zor maçlar. Kolay maç zaten yok. Onun için de bizim de yüzde yüz hazır olmamız lazım. Ona gayret ediyoruz. Sakatlıklar ve cezalılar bizim elimizi kolumuzu bağlıyor" diye konuştu.

Stoper ve orta saha futbolcusu transfer edeceklerini söyleyen, Çalımbay, "Yerli futbolcu çok aradık, çok istedik. Birkaç arkadaşa teklif yaptık, maalesef istediğimiz şekilde olmadı. Yerli olarak sadece Yasin'i alabildik. Gelecek futbolcular Türkiye'ye ilk defa gelecekler ve tam da netleşmedi. En kısa sürede bitireceğiz. Çünkü Malatya, Rize, Gaziantep, Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçları var. Bunların hepsi zor maçlar, bu bir bakıma da avantaj oluyor. Artık ligin her şeyini belli edecek maçların da bazıları bunlar. Yukarıya oynamak istiyorsak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. O yüzden kalan maçlarımızın hepsi bizim için final. Maçlara tek tek bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)



