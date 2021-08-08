Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını, milli maç havasında oynuyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü tur rövanş maçında 12 Ağustos'ta sahasında Dinamo Batumi ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Dinamo Batumi'nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Gürcistan Ligi'nin lideri bir takım. Ligde 21 maç oynadılar. Bizden daha hazır bir takım. Zor bir maç oynadık. Sıcak bir hava vardı. Maçta ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Taraftarlarının da desteği ile baskı kurdular ama onları atlattık. İkinci yarı oyun taktiğimiz, oyuncu değişikliklerimiz hepsi iyi gitti. Güzel pozisyonlar yakaladık. İki tanesini değerlendirdik. İyi bir skorla geri döndük. 1-0 geriye düştüğümüz zaman da hiçbir zaman oyunu bırakmadık. Gol atmak için her şeyi yaptık. Değişikliklerde de bütün düşüncemiz gol atmaktı" şeklinde konuştu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

12 Ağustos'ta kendi sahalarında oynayacakları rövanş maçının da kolay geçmeyeceğini söyleyen Çalımbay, "Dinamo Batumi, tam bir deplasman takımı. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gürcistan'da oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyundan kopmadan, disiplinli şekilde oynamamız lazım, yoksa bize problem olur. İyi oyunculara sahipler. Bütün takım bunun farkında. En büyük desteğimiz de taraftarımız olacak. Onların desteğiyle bu maçı iyi şekilde biteceğiz. Tam kadro olarak bir araya gelebilsek o zaman bizim hiçbir sorunumuz olmaz. Tek düşüncem şu an turu geçmek. Sonra diğer arkadaşlarımız da büyük ihtimal aramıza katılacak. Ardından 3 günde bir maç yapacağız. Yoğun bir tempo bizi bekliyor ama bu sene geçen sene ki gibi değil. Takımımızı iyi şekilde oturttuk. Alternatifli oyuncularımız var. Hem kadro olarak hem de transfer olarak güzel şeyler yaptık" diye konuştu.

"AVRUPA MAÇLARINI, MİLLİ MAÇ HAVASINDA OYNUYORUZ"

Alınan galibiyetlerin ülke puanı için çok önemli olduğunu belirten Çalımbay, "Bu maçlara çıkarken her zaman önce Türkiye için oynuyoruz. Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz her zaman galibiyet için oynuyoruz. Rövanş maçında çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizi çok iyi şekilde desteklemesi gerekiyor. Kolay bir maç olmayacağını herkes ilk maçta gördü. Çok çekişmeli maç geçecek. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.