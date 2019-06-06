Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, Sivasspor’la anlaştığını açıkladı.

Çalımbay şu ifadeleri kullandı;

“Sivasspor’la prensipte anlaştık. Yarın son görüşmelerimizin ardından resmi imzalar atılacak. Şu anda Sivas’tayım. Sivas benim memleketim, teklif Sivas’tan gelince çok farklı oluyor.”

‘Alper Potuk ve Aatif’ı isterim’

“Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç’ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre’nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim.”