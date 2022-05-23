İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, Liverpool hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Canal+'a konuşan Cezayirli futbolcu son senelerde Liverpool ile girdikleri mücadelelere değinerek, "Liverpool çılgın bir takım, harika bir takım. Ancak bizden nefret ettiklerini biliyorum. Bizden bıktılar çünkü burada olmasaydık her yıl bütün kupaları kazanırlardı ama biz buradayız ve asla bırakmıyoruz ve gelecek yıl da burada olacağız." dedi.

Aston Villa ve Wolverhampton'a teşekkür

Son hafta mücadelelerinde iki ekibe de zorluk çıkartan ve sonuna kadar mücadele eden Aston Villa ve Wolverhampton'a da teşekkür eden Mahrez, maçlarda gelgitlerin yaşandığının altını çizdi.

Bu sezon Manchester City ile 47 maça çıkan Mahrez, 24 gol ve 9 asistlik perfomansı ile takımının başarısının mimarları arasında yer aldı.



