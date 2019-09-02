Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip olma özelliğini taşıyan Türk Hava Yolları, River Plate ile sponsorluk anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Dün ise Arjantin ekibinin stadında resmi imzalar atıldı.

Bu gelişmenin ardından Kırmızı-Beyazlı ekibin üç yıl boyunca oynayacağı tüm müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma sayesinde Türk Hava Yolları ayrıca, “The Millionaires” olarak da bilinen River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.

‘Önemli bir işbirliği’

River Plate ile sağlanılan iş birliğine de vurgu yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, “5 kıtada 310’un üzerinde noktaya ulaşıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada beraber kutladığımız yeni sponsorluk iş birliği ile birlikte yine dünyanın en önemli futbol takımlarından biri olan River Plate’in forma sponsoru olarak Arjantinli sporseverlerle aramızda bu yönlü sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.