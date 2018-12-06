Güney Amerika futbolunun en prestijli organizasyonu Libertadores’te 2-2’nin rövanşında 9 Aralık’ta River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak mücadele öncesinde gerilim bir türlü durmak bilmiyor!

Finalin oynanacağı İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket eden Boca’da taraftarlar, takımlarına görkemli bir uğurlama töreni yaptı. La Bombonera Stadyumu yakınındaki Lezama Parkı’nda toplanan binlerce futbolseverler, meşale ve marşlar eşliğinde takımlarını Madrid’e uğurladı.

Organizasyonun sona ermesi ve kalabalığın dağılmasından birkaç saat sonra Boca’nın evi La Bombonera’ya bomba ihbarı yapıldı.

İçerideki görevliler stattan çıkarılırken, iki saatlik incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. İhbarı yapanların ise Boca’nın ezeli rakibi River Plate taraftarlarının olduğu iddia edildi.