River Plate 2-0 Boca Juniors maç özeti

Libertadores Kupası yarı final ilk maçında River Plate, El Monumental'de ezeli rakibi Boca Juniors'ı konuk etti.

Maçın 3. dakikasında River Plate atağında, golcü isim Santos Borre ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi. Ancak VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Santos Berro, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve River Plate'i 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Santos Berro, ceza sahası çizgisinin üstünden şutunu attı, top iki direğin birleştiği noktaya çarparak geri geldi.

GUSTAVO ALFARO ÇILGINA DÖNDÜ

43. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kontratakta savunmayı eksik yakalayan Boca'da Ramon Abila, ceza sahası içerisine boş koşu yapan Nicolas Capaldo'ya pasını attı. Capaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu üstten farklı bir şekilde auta gitti. Kaçan pozisyon sonrasında Boca'nın çalıştırıcısı Gustavo Alfaro adeta çılgına döndü.

İlk yarıda başka gol olmadı ve River Plate soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısında yine ev sahibi ekip etkili ataklar gerçekleştirdi.

AVANTAJ ELDE ETTİ

Maçın 70. dakikasında ceza sahasının sağ köşesinde Matias Suarez topla buluştu. Yerden gönderdiği topa bir anda rakip savunmayı etkisiz bırakıp boşa çıkan Ignacio Fernandez dokundu ve skoru 2-0'a getirdi. Golden sonra da River Plate etkili ataklarını gerçekleştirdi.

90+7'de Boca Juniors'ta Nicolas Capaldo kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi maçı bitiren düdüğü çaldı ve River Plate, yarı final ilk maçında sahasında Boca Juniors'ı 2-0 yenerek avantaj elde etti.

Rövanş maçı 23 Ekim 2019 Çarşamba gece TSİ 03.30'da oynanacak.