2021'in kasım ayından 2022'nin mart ayına kadar sürecek ve GGTech Entertainment tarafından yürütülecek bu turnuvada, EMEA bölgesinden oyuncular 43.000 € değerindeki ödül havuzundan paylarını almak için mücadele edecek.

Yeni Cihazlar ve Buluşlar seti üstüne kurulu olan bu yarışmada, oyuncular oyun içindeki dereceli karşılaşmalarda ya da Golden Spatula Cup turnuvalarında puan toplayarak EMEA Finalleri'ne kalmaya çalışacak. Ayrıca düzenlenen yerel turnuvaların neticesinde, yerel ve ülke bazlı bir etkinlik olan TFT Rising Legends Superbrawl gerçekleşecek. Tüm etkinlik boyunca 32 oyuncu bölge finallerine yükselecek.

• Golden Spatula Cup Turnuvaları: Aralık, ocak ve mart aylarında üç turnuva düzenlenecek. Oyuncular dereceli oyunlar ya da ilgili açık elemelere katılarak turnuvalara katılma şansı elde edecek.

• Rising Legends Superbrawl: Bu 8 bölgeden oluşan turnuvada her bir bölge 2 oyuncu tarafından temsil ediliyor ve oyuncular onları EMEA Finalleri'ne götürecek 2 bileti ceplerine koymak için mücadele ediyor.

• Rising Legends EMEA Finalleri: Bu etkinlikte EMEA bölgesinin en iyi oyuncuları karşı karşıya gelerek TFT Dünya Şampiyonası'ndaki 4 koltuktan birini kazanmak için yarışacak.