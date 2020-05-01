Riot Games, PBE’de Fiddlesticks güçlendirmelerini test ediyor

Fiddlesticks, League of Legends test sunucusu PBE‘de bir güçlendirme daha aldı. Riot Games oyun tasarımcılarından Black “Squad5” Smith‘in dün attığı bir Tweet‘e göre, yenilenmesinin üstünden bir ay geçen ve geçtiğimiz yama da güçlendirme alan Fiddlesticks, tekrardan bir güçlendirme alıyor.

“Bazı Fiddlesticks değişikliklerini test ediyoruz. Bunlar şampiyona fazla gelebilir. Zaten Fid, hali hazırda güçlü fakat bu değişiklikler için şampiyonun başka özelliklerinden feragat edilebilir.”

Gelen değişiklikler ise şu şekilde:

Eğer Fiddlesticks rakibine korkuluk konumuna geçtikten sonra bir yetenek gönderirse, görünmezlikten çıkmış gibi rakibi korkutur.

Zararsız Korkuluk’un aktifleşme süresi 1 saniyeden 2 saniyeye çıkıyor.

Fiddlesticks’in poz‘u aktifleştiğinde artık bir güçlendirme simgesi çıkıyor.

Kan Hasadı (W)

Minyonlara karşı olan hasar düşüşü %60’tan %40’a düşüyor.

Bu bahsedilen değişiklikler Fiddle’ın küçük akıl oyunlarını ödüllendirici nitelikte. Eğer oyuna gelirse çok güçlü bir değişiklik olmayacaktır. Fakat şampiyona farklı oyun pencereleri yaratacaktır.

Ayrıca Riot şampiyonu ormandan ziyade başka yerlerde de görmek istiyor gibi. Kan Hasadı’na getirilen hasar düşüşü güçlendirmesi, minyonlara daha fazla hasar vereceği için Fiddle’ı tekli koridorlarda da görmemizi sağlayabilir.

Bu değişikliklerin PBE’de olduğunu ve sunuculara gelmeme ihtimali olduğunu hatırlatalım. Eğer güçlendirmeler Riot’un istediği gibi giderse ve uygulamaya karar verirlerse, 13 Mayıs‘ta gelecek 10.10 yamasıyla beraber sunucuya gelecektir.

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