Riot Games 2022 LoL Dünya Şampiyonası nerede yapılacak?

2022 Dünya Şampiyonası etkinliğinin ön elemeleri Meksika'nın Meksiko şehrinde, grup aşaması ve çeyrek finalleri New York City'de, yarı finalleri Kanada'nın Toronto şehrinde ve finali Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde gerçekleşecek. Bu, Riot Games'in Kuzey Amerika'da birden çok ülkede düzenlediği ilk Dünya Şampiyonası olacak ve turnuva, tarihinde ilk kez Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek.

2022 Dünya Şampiyonası etkinliği:

● Meksiko, Meksika'da ön elemeler

● New York City'de grup aşaması ve çeyrek finaller

● Toronto, Kanada'da yarı finaller

● San Francisco, Kaliforniya'da final

Bu, Riot Games'in Kuzey Amerika'da birden çok ülkede düzenlediği ilk Dünya Şampiyonası olacak ve turnuva, tarihinde ilk kez Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek.

Gelişmeler yarı finalin gerçekleşeceği Toronto ve finalin gerçekleşeceği San Francisco'nun NBA takımları Raptors ve Warriors arasındaki bir maçtan önce basın toplantısında duyuruldu. Katılımcılar Riot'un "Kuzey Amerika'nın tablosunu çıkarma" planını açıkladı. Turun son iki durağında ise Toronto Raptors'ın evi olan Scotiabank Arena ve altı kez NBA şampiyonu olan Golden State Warriors'ın evi olan Chase Center var.

2022 Dünya Şampiyonası mekânları arasında LoL Espor Liga Latinoamerica'nın (LLA) yuvası olan Meksiko da var ve Meksiko'daki ön elemelerin ardından Madison Square Garden'daki Hulu Theater'da hem grup aşaması hem de çeyrek finaller oynanacak.

"Dünya Şampiyonası'nı en son Amerika'da düzenlediğimiz 2016'dan bu yana League of Legends'ın ardındaki ivme giderek arttı. Küresel sporumuzu tam teşekküllü bir şekilde Kuzey Amerika'ya geri getirmeyi ve COVID-19 izin verirse taraftarları üç ülkede dört şehrin stat ve tribünlerinde ağırlamayı çok istiyoruz," diyor LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha.

"Dünya Şampiyonası, sporumuzdaki en iyi oyuncuları ve takımları sergileyen bir etkinlik. Bunu Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalanındaki taraftarlarla paylaşmayı iple çekiyoruz."

LoL Espor'un Kuzey Amerika ligi LCS'teki Golden Guardians'ın da yuvası olan Chase Center 2019'da açıldı. 18.064 kişilik seyirci kapasitesiyle ödüllü bir spor ve eğlence arenası. Golden State Warriors'ın ev sahibi olduğu NBA maçlarına verdiği desteğin yanı sıra çeşitli konserlere, kongrelere ve diğer büyük çaplı etkinliklere de sahne oluyor.

Chase Center şu ana kadar bir Dünya Şampiyonası Finali'ne ev sahipliği yapan onuncu arena olacak. Dünya Şampiyonası Finali'ne ev sahipliği yapan konum ve mekânlar arasında yakın tarihte İzlanda'nın Reykjavik şehrindeki Laugardalshöll Spor Merkezi (2021), Çin'deki SAIC Motor Pudong Arena (2020), Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena (2019), Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Munhak Stadyumu (2018), Çin'in Pekin şehrindeki Pekin Ulusal Stadyumu (2017) ve ABD'nin Los Angeles şehrindeki Staples Center (2016) gibi yerler var.

Pazar günü Warriors-Raptors maçı öncesinde yapılan duyuruda Riot'un en kıdemli espor yöneticilerinin yanı sıra en çok bilinen sunucular ve bazı LoL Esporu oyuncuları yer aldı:

● John Needham, Riot Games'de Espor Başkanı

● Naz Aletaha, LoL Espor Global Lideri

● Chris Greeley, Kuzey Amerika ve Okyanusya Espor Lideri

● Martin Blaquier, Latin Amerika Espor Lideri

● Eric "Licorice" Ritchie, Golden Guardians'ın üst koridor oyuncusu, LCS

● Choi "huhi "Jae-hyun, 100 Thieves'in destek oyuncusu, LCS

● Isaac "Azael" Cummings-Bentley, yorumcu ve analist

● Sam "Kobe" Hartman-Kenzler, yorumcu ve analist

LoL Esporu rekabetinin doruk noktası olan Dünya Şampiyonası'nda 12 farklı bölgeden takımlar Dünya Şampiyonu olmak için birbiriyle yarışır. Her yıl normal sezondan sonra farklı bir bölgede düzenlenen turnuvada Riot'un 12 profesyonel liginden 24 takım ay boyu devam eden yarışmada dünyanın en iyi takımı olarak taç giymek için savaşır. 2020 Dünya Şampiyonası dünya genelinde eşzamanlı 45,95 milyon izleyiciye ulaşarak ve dakika başına ortalama 23,04 milyonu geçerek kendisinden önceki rekorları yıkıp geçmişti.

Kasım 2021'deki Dünya Şampiyonası Finali'nde, geçen yılın şampiyonları ve turnuvanın açık ara favori ismi olan ve Riot Games'in Güney Kore ligi LCK'den gelen DWG KIA ile Riot Games'in Çin ligi LPL'i birinci sırada bitiren EDward Gaming karşı karşıya geldi. Nefes kesen beş maçlık serinin ardından EDG Sihirdar Kupası'nı kaldırdı ve Mercedes-Benz imzalı şampiyonluk yüzükleri aldı. 2021 Dünya Şampiyonası, 2020 Dünya Şampiyonası'ndaki izlenme rekorlarını kırdı. Resmi sayıları içeren bir rapor aralıkta paylaşılacak.

2022 Dünya Şampiyonası'na ilişkin daha fazla bilgi sonraki tarihlerde duyurulacak.



