Riga'dan Hatay'a büyük fark: 87-36

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu’ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga’ya 87-36 yenildi.

18 Ocak 2019, Cuma 02:34
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Riga'dan Hatay'a büyük fark: 87-36

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu’ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga’ya 87-36 yenildi.

Başkent Riga’daki Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-12 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-24 üstün gitti.

İkinci devrede farkı daha da açan TTT Riga, üçüncü periyodunu 71-31’lik skorla önde geçtiği mücadelede Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 51 sayı farkla 87-36 mağlup etti.

TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.

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