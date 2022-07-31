Rıdvan Yılmaz'ın Rangers macerası resmen başladı. Beşiktaş 'tan transfer edilen Yılmaz, İskoç ekibiyle ilk antrenmanına çıktı.

Rangers'ın resmî Twitter hesabından Rıdvan Yılmaz'ın antrenman görüntülerine ilişkin iki fotoğraf paylaşıldı. İlkinde menajer Giovanni van Bronckhorst da karede yer alıyordu.

İskoç ekibi, dün ligin ilk maçında Livingston ile karşı karşıya gelirken geriye düştüğü maçı ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı. İskoç basını, Van Bronckhorst için Rıdvan Yılmaz ve Ben Davies transferlerinin özellikle sol kanat için önemli bir opsiyon yaratacağını belirtti.