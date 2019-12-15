Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Mücadeleci bir maç izlediklerini belirten Dilmen, "Malatya ve Alanya maçlarını kolay kazanamazsınız. Fizik kapasitesi yüksek, sıkı ama mücadeleci bir oyun izledik. Pozisyon yok, Beşiktaş ve Malatya kalesinde neredeyse hiç sorun yaşamadı. Ligde puan durumu konuşacağız ama Malatya ve Alanya maçlarını kolay kazanamazsınız. İki takım diğer al takımlardan farklı. Pozisyon yok ama mücadeleci bir maç izledik.'' dedi.

'B,C,D planlarına geçilmeli'

Dilmen, Beşiktaş'ın, savunma arkasına atılan toplarda etkili olmaya çalıştığını ifade eden Dilmen, ''A planı olmadı Beşiktaş'ta. B,C,D planlarına geçilmeli. 2-3 kez savunma arkasına atılan topta etkili olmaya çalıştı. Kısır bir maça doğru gidiliyor. Malatya'nın biraz daha öne gitmesi lazım beraberliği tutması için.'' dedi.